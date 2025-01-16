Многим украинцам, уехавшим из своей страны, выгодно противостояние с Россией — потому что они имеют возможность жить в Европе и беззаботно тратить там деньги. Такое мнение высказал вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

«Я вижу разницу между простыми украинцами и большим количеством спекулянтов в Европе, которые распоряжаются грязными деньгами и живут в Монако», — приводит его слова ТАСС.

Европейский политики не впервые критикуют украинских беженцев за их разгульный образ жизни — так, ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его народ устал от украинцев и раздосадован их поведением. По его словам, сбежавшие от мобилизации мужчины катаются на люксовых автомобилях и живут в пятизвездочных отелях.

Ранее мы писали о том, что в украинском Днепропетровске погибших бойцов ВСУ обворовывали прямо в морге.