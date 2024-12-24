В Екатеринбурге у женщины начались роды из-за переживаний от увиденного фото

В Екатеринбурге женщина родила раньше срока после того, как увидела свое фото из личного архива в клинике. В медучреждении повесили снимок, сделанный после ее первых родов.

Подробности сообщает Газета.Ru.

Беременная жительница Екатеринбурга пришла в клинику на прием к гинекологу и обнаружила, что ее фотографию использовали в рекламных целях. Она попросила убрать фото, но столкнулась с отказом. Из-за переживаний у беременной начались преждевременные роды.

Позже женщина обратилась с исковым заявлением в суд, требуя компенсацию морального вреда от медучреждения. Она просила взыскать с клиники 1,9 млн рублей.

В учреждении все-таки убрали спорный снимок. Вместе с тем суд указал, что женщиной не было предоставлено доказательств о причинении страданий размещением фото. Вместо заявленной суммы ей выплатят 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга приехала к гинекологу обсудить роды и стремительно родила на приеме у врача. Женщина находилась на 38 неделе беременности.