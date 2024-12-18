Екатеринбурженка на 38 неделе беременности стремительно родила на приеме у врача

Жительница Екатеринбурга, находящаяся на 38 неделе беременности, родила на приеме у врача. Она приехала к гинекологу обсудить роды.

Подробности приводит E1.ru.

17 декабря россиянка пришла в Клинический институт репродуктивной медицины. Там она наблюдалась всю беременность. Несмотря на большой срок, признаков приближающихся родов не чувствовала.

Гинеколог сообщила, что женщина оказалась с низким болевым порогм – это редкость. Роженица не чувствовала схватки, только крутило живот – думала, что отравилась.

Врач призналась, что решила принимать роды, так как увидела – они стремительные. В противном случае пациентка могла родить в машине скорой, где меньше условий для этого.

После родов женщину и малыша отвезли в профильную больницу. Они наблюдаются в послеродовом отделении.

«Эта история — тонкий лед: будь другой срок беременности, другое оснащение, всё могло быть иначе», - призналась врач.

Ранее беременных женщин призвали ходить в «Эрмитаж». Директор музея Михаил Пиотровский считает, что в таком случае и роды и дети «будут хорошими».