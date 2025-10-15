В Екатеринбурге 19-летняя беременная пассажирка села в самолет со схватками, однако никому об этом не сказала. Перелет занял три часа – после приземления в пункте назначения девушку встретили врачи и доставили в роддом.

Подробности сообщает URA.RU.

Необычная ситуация возникла на рейсе «Уральских авиалиний» Екатеринбург-Самарканд. В полете пассажирка пожаловалась на боль в животе.

На борту были врач-невролог и фельдшер, они диагностировали схватки, когда самолет находился на высоте 10 тысяч метров.

Девушке оборудовали место в салоне, а бортпроводники находились рядом с будущей мамой и помогали ей. Известно, что на борту находился 10-месячный сын роженицы – он был с другой пассажиркой.

В Самарканде девушку передали медикам, она направилась в роддом.

Ранее сообщалось, что беременную девушку из Петербурга сняли с рейса из-за отсутствия разрешения на перелет. Она находилась на сроке 30 недель и рассказала со ссылкой на лечащего врача, что справки больше не выдают.