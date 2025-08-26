Россиянку на 30-й неделе беременности сняли с рейса из-за отсутствия разрешения на перелет

Девушку из Санкт-Петербурга на 30-й неделе беременности сняли с рейса. Причиной стало отсутствие справки, разрешающей перелет. Сама россиянка со ссылкой на лечащего врача говорит, что такие больше не выдают.

О случившемся сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка собиралась провести отпуск с сестрой в Египте. Она приобрела путевку и приехала в нужный день в аэропорт.

Экипаж заметил пассажирку с большим животом и уточнил срок беременности. С девушки требовали справку, представители авиакомпании отказались брать ее в полет. В итоге вылет задержали на два часа.

Пассажирке пришлось менять билеты и приобрести новые с доплатой в 30 тыс. рублей. Беременная добиралась с пересадками. Авиакомпания отказалась возвращать деньги за билет – по ее правилам, женщины на сроке больше 32 недель не допускаются к полету, другим придется предъявить справку.

Ранее сообщалось, что 22-летняя беременная фигуристка Алена Косторная поменяла фамилию.