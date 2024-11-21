В дом продюсера «Сталинграда» нагрянули с обысками

В квартире кинопродюсера и экс-ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (ГИКиТ) Наталии Гориной проходят обыски. Об этом сообщает источник 78.ru.

Источник отметил, что в последнее время Горина находится под пристальным вниманием силового блока. Поэтому в ее квартире проходят обыски.

Также прокуратура Петербурга провела проверку деятельности 60-летнего продюсера на посту ректора Санкт-Петербургского Петербургского государственного института кино и телевидения.

Наталия Горина — российский сценарист и продюсер, профессор кафедры продюсирования кино и телевидения ГИКиТ, кандидат наук. С 2021 по 2023 год была ректором вуза. Является лауреатом премий «Золотой орел», «Ника». Ее самые известные работы — сериал «Достоевский», фильмы «Сталинград», «Дылда» и другие.

Ранее в ФБР подтвердили обыски в доме ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса в США. О причинах случившегося не уточняется.