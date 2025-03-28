В Дагестане женщина «воскресла» во время ритуального омовения в мечети

В Дагестане родственники чуть не похоронили женщину живьем. Посчитав россиянку мертвой, они привезли ее на омовение в мечеть, как вдруг она очнулась. Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации источника, женщине стало плохо, и она перестала приходить в себя. Тогда ее близкие решили, что она скончалась, и организовали прощание. Россиянку привезли в мечеть, но во время омовения она неожиданно открыла глаза.

Узнав, что ее едва не похоронили, женщине вновь стало плохо, поэтому родственники вызвали бригаду скорой помощи.

Предположительно, у «воскресшей» так называемый синдром Лазаря, который характеризуется спонтанным восстановлением кровообращения после остановки сердца. Состояние женщины на данный момент не уточняется.

Ранее жительница Подмосковья пять дней пролежала в квартире с умершим мужем. Женщина упала, потеряла сознание и не смогла вновь подняться на ноги.