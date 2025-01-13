В ЦУМе начали продавать брендовые лопаты за 57 тыс. рублей

В московском Центральном универсальном магазине начали продавать лопаты от американского бренда Supreme, стоимость которых начинается от 57 тыс. рублей. Об этом 13 ноября сообщило информагентство «Регнум».

Как отмечается в описании, лопата предназначена для уборки снега. Инструмент выкрашен в красный цвет, являющийся отличительной особенностью бренда, на него нанесен соответствующий логотип.

По данным агентства, это не первая дорогостоящая бытовая вещь в линейке ЦУМ — на витринах магазина можно найти также молоток за 266,5 тыс. рублей, секундомер на шнурке за 64 тыс. рублей и игральные карты за 22 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня похвасталась часами от Cartier за 2 млн рублей.