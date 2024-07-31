В Чите подростка отправили на 2 года в интернат за осквернение могилы бойца СВО

Суд в Чите вынес приговор в отношении 16-летнего жителя, который осквернил могилы забайкальцев и бойца СВО. Подростка отправили на два года в интернат.

Подробности сообщает сайт aif.ru.

В ноябре 2023 года читинец посетил кладбище Чита-1, где распылил краску на могиле покойных супругов и раскрасил флаг России на могиле участника СВО.

Издание приводит сообщение Железнодорожного районного суда, который указал, что подросток также написал «Украина» на флаге ЧВК «Вагнер». Затем юноша поджег венки и флаги на могиле.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Из-за возраста подростка освободили от наказания и направили в интернат. В спецучреждении закрытого типа он останется до совершеннолетия.

Ранее сообщалось, что на Кубани раскопали могилу бойца СВО для перезахоронения. Выяснилось, что мужчина отправился на СВО по поддельной повестке. Вдова говорит: он хотел сбежать, потому что женщина ему надоела.