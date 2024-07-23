В Черкесском салоне красоты обнаружили скрытые камеры после падения клиентки на скользком полу

В Черкесском салоне красоты обнаружили скрытые камеры после того, как в заведении упала клиентка. Владелица пыталась доказать, что салон не виноват, и выставила видеозаписи – так выяснилось, что внутри установлены камеры.

Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Клиентка рассказала, что после массажа ее направили в душевую. Там женщина поскользнулась и упала, получила перелом тела пятого грудного позвонка. Падая, клиентка схватилась за раковину, которая не была прикреплена, она упала, оказался поврежден унитаз.

Женщину заставили заплатить за сеанс, никаких извинений не последовало. Позже хозяйка выставила видеозапись из массажного кабинета, где пациентка и другие клиентки раздевались. Пострадавшая обратилась в суд, начались проверки салона.

Директор обещала подать заявление в отношении клиентки за клевету: она утверждает, что таблички, предупреждающие о камерах, там якобы есть.

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