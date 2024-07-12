В черепе годовалой девочки обнаружили ее сестру-близнеца

В Китае ребенок родился со своим близнецом в голове. Врачи обнаружили в черепе годовалой девочки эмбрион ее сестры. Об этом сообщает Daily Mail.

На 33-й неделе беременности женщины медики обратили внимание на то, что у малышки была непропорциональная голова, она была слишком большая. Но объяснения этому тогда не нашли. Спустя месяц состоялись роды. Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения.

Через год после этого мать обратилась за помощью к врачам, так как девочка страдала от недержания мочи, еле стояла и не держала голову. Специалисты провели обследование, и оказалось, что внутри черепа малышки был эмбрион размером 13 сантиметров. Новообразование даже содержало кости.

Хирургическим путем «близнеца» ребенка удалили. У него уже был позвоночник и зачатки конечностей и лица. После операции девочка не смогла восстановиться и умерла. Подобная аномалия встречается крайне редко и называется «эмбрион в эмбрионе».

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