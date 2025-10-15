В Челябинске водитель маршрутки устроил скандал из-за 8 рублей

В Челябинске водитель маршрутки устроил скандал с пассажиркой из-за 8 рублей. Обычно женщина платила 35 рублей за проезд, но мужчина потребовал 43.

О ситуации рассказал Telegram-канал «Московский Комсомолец».

Водитель угрожал пассажирке, что убьет ее. Свое поведение он объяснил следующим образом: «Беру с тебя 43, потому что ты мне не нравишься».

После словесной перепалки он попытался высадить женщину, однако та не стала выходить. Другие пассажиры наблюдали за потасовкой молча.

Как уточняет URA.RU, личность водителя установили, ему грозит административное наказание. Отмечается, что мужчина 1955 года рождения выражался нецензурно, вел себя некорректно. Его вызвали в отдел ГАИ, на водителя составили протокол по статье о нарушении правил использования телефона во время движения.

Ранее сообщалось, что в Иваново таксист откусил пассажирке ногти за плохой отзыв.