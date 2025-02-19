Опубликовано 19 февраля 2025, 13:331 мин.
В Челябинске таджикская семья требует деньги с парня за связь с 17-летней дочкой
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В Челябинске таджикская семья потребовала деньги с парня за связь с 17-летней дочерью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
Собеседник издания рассказал, что 15 февраля трое граждан Таджикистана избили молодого человека девушки и увезли в садовый домик. Его держали четыре дня.
«Требовали деньги за то, что он спал с ней в прошлом году», - сообщил источник.
Какую сумма хотела получить семья, не говорится. Известно, что парень сбежал из заточения. Первоначально были задержаны трое граждан Таджикистана, затем еще семь человек.
Ранее сообщалось, что школьница в Москве влюбилась в отчима из Таджикистана. Девочка год скрывала связь от матери.