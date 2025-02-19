В Челябинске таджикская семья требует деньги с парня за связь с 17-летней дочкой

В Челябинске таджикская семья потребовала деньги с парня за связь с 17-летней дочерью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что 15 февраля трое граждан Таджикистана избили молодого человека девушки и увезли в садовый домик. Его держали четыре дня.

«Требовали деньги за то, что он спал с ней в прошлом году», - сообщил источник.

Какую сумма хотела получить семья, не говорится. Известно, что парень сбежал из заточения. Первоначально были задержаны трое граждан Таджикистана, затем еще семь человек.

Ранее сообщалось, что школьница в Москве влюбилась в отчима из Таджикистана. Девочка год скрывала связь от матери.