В Челябинске пожаловались на многочасовые очереди в СПИД-центре. В медучреждении заявили, что это связано с дефектурой препаратов, но скоро ситуацию обещали исправить.

Подробности приводит сайт 74.ru.

В редакцию поступило сообщение о том, что попасть на прием в Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом почти невозможно.

«Столпотворение людей в живой очереди. Причем, такая ситуация с февраля», - рассказал источник.

По его словам, пациенты проводят в очереди 1,5-2 часа. В больнице не стали отрицать эту информацию – и.о. начмеда Танзиля Хохлова объяснила сложившуюся ситуацию отсутствием лекарств и невозможностью выдавать людям запас на три месяца вперед, как раньше, из-за этого пациентам приходится чаще приходить на прием.

«Где-то с февраля у нас дефектура препаратов. И у нас была ограничена возможность выдачи препаратов на три и более месяца», - рассказала Хохлова и добавила, что сегодня получена информация о поставке препарата, его снова начнут выдавать на 3 месяца.

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