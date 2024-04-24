Врач Степанова раскрыла три этапа профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку

Врач-инфекционист Екатерина Степанова H-Clinic рассказала о специальном медицинском протоколе, который регламентирует профилактику передачи ВИЧ от матери к ребенку. Он состоит из трех этапов. Подробности приводит сайт «Страсти».

Первый этап включает АРВ-терапию, которую женщина принимает до родов. В ходе беременности женщина несколько раз сдает анализ на ВИЧ. Первый берется на 14 неделе, последний раз – на 34-36.

«На основе результатов врач делает рекомендации, с которыми ее отправляют на роды. Если вирусная нагрузка полностью подавлена, женщина рожает естественным способом, если ВИЧ выявили поздно, и лечение не успело снизить количество вируса в крови, то врачи рекомендуют делать кесарево сечение. Самое опасное, если женщина получает ВИЧ-инфекцию во время беременности», - рассказала Степанова.

Второй этап профилактики включает применение противовирусной капельницы в родах.

«Капельница при родах особенно актуальна для женщин, которые не знали о своей ВИЧ-инфекции до беременности. А вот в отношении будущих мам, принимавших терапию до и во время беременности, необходимость капельницы сейчас обсуждается во врачебном сообществе. Некоторые специалисты говорят о том, что при подавленной вирусной нагрузке нет нужды в дополнительной профилактике во время родов», - поделилась специалист.

Третий этап включает непосредственно противовирусную профилактику для новорожденных.

«Сразу после родов у малыша берут ПЦР-тест на ВИЧ, чтобы проверить, передался ли вирус в утробе матери. После этого ему назначают специальный сироп, который состоит из одного или трех антиретровирусных препаратов — в зависимости от того, какая вирусная нагрузка была у матери. Если результаты ПЦР-теста сразу после рождения и в четыре месяца показывают отрицательный результат, то ребенок здоров. Тем не менее, малыша наблюдают в Центре СПИДа по перинатальному контакту до тех пор, пока из его крови полностью не исчезнут материнские антитела к ВИЧ», - заключила Степанова.

Она отметила, что часто женщины с ВИЧ более ответственны в плане здоровья и подготовки к рождению ребенка: принимают фолиевую кислоту, йод, делают прививки. По мнению врача, «медицинский минимум для любой женщины при вступлении в отношения — сдавать тест на ВИЧ».

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