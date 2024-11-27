В Благовещенске начали продавать снегоуборочные лопаты за 100 тысяч рублей

Благовещенск столкнулся с «бурей столетия» — только за ночь 26 ноября в городе выпало почти три декадные нормы осадков. Во время чрезвычайной ситуации некоторые предприимчивые граждане решили извлечь выгоду из обстоятельств и поставили сверхвысокие цены на снегоуборочные лопаты, передает Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за аномальных погодных условий местные жители раскупили все лопаты, из-за чего цена за одну штуку в интернет-сервисах для размещения объявлений мгновенно выросла до 100 тысяч рублей. Некоторые россияне перемещаются по Благовещенску на снегоходах и сноубордах, прицепившись к автомобилям.

Уточняется, что в настоящий момент международный мост в Китай перекрыли — фуры с посылками и подарками «застряли» на пункте пропуска. Власти города объявили режим ЧС, отметив, что переправа заработает, лишь когда улучшится погода.

Кроме того, в Благовещенске приостановили работу детсады. Школы и колледжи также закрыты — всех учеников перевели в дистанционный формат.

Ранее мы писали, что в Уфе собака по кличке Белка четыре дня ждет хозяина, провалившегося под лед.