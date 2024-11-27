Башкирский Хатико: собака провалившегося под лед мужчины каждый день ждет его на месте гибели

В Уфе появился свой Хатико. Собака по кличке Белка уже четыре дня продолжает ждать хозяина на месте, где он провалился под лед и утонул. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник выяснил, что с 24 ноября спасатели ищут тело россиянина, который погиб по дороге домой. Пытаясь сократить путь, мужчина выехал на велосипеде на покрывшуюся льдом реку. Однако слой был очень тонкий — около 2 сантиметров. Поэтому в какой-то момент лед треснул, и житель Башкирии упал.

На данный момент спасателям удалось достать только велосипед утонувшего. Самого его еще не обнаружили. Все эти дни на месте, где провалился под лед мужчина, дежурит его лучший друг — собака Белка. Знакомые россиянина пытались забирать ее домой. Но каждый день она возвращается и ждет своего хозяина.

Поиски мужчины продолжаются.

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