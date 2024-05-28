В Балашихе не получится восстановить дом известного ученого, пострадавший при атаке беспилотника

Жена ученого Андрея Копьева Наталья заявила, что его частный дом в Балашихе не восстановить. Напомним, на частное строение упали обломки сбитого 27 мая беспилотника.

Комментарий женщины приводит сайт aif.ru.

Дом Копьева находится в Кучино. По словам супруги ученого, в сумерках казалось, что снесло часть чердака и комнату на втором этаже.

«Когда же сегодня при свете дня посмотрели - ужас охватил», - поделилась Наталья.

По ее словам, у соседей нашли второй этаж дома, чердак и окна. Специалисты сказали хозяевам, что «восстанавливать нечего» и «нужно строить новый дом».

Ранее бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана заявила о переживаниях из-за того, что ее дом на Патриарших прудах может рухнуть. Причиной тому является салон красоты, расположенный в подвале. Она уверена, что собственники бизнеса вредят стенам жилого здания, построенного в 1905 году. Также Бондарчук сообщила, что проверить подвал нет возможности – помещение выкупили и «все покрыто тайной». Владельцы салона утверждают, что угрозы нет.