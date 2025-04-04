В Афганистане обнаружили, возможно, старейшего человека в мире

В восточной провинции Хост в Афганистане живет мужчина, утверждающий, что ему 140 лет. Об этом сообщает портал TOLOnews.

Мужчина по имени Акель Назир заявил, что хорошо помнит время правления короля Афганистана Амануллы Хана (1919–1929) и празднование первого Дня независимости Афганистана от Великобритании. Оно произошло 19 августа 1919 года. Афганец уточнил, что тогда ему было чуть более 30 лет.

«Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали, и встал на колени. Все были счастливы и благодарили короля Амануллу-хана за то, что он прогнал британцев. Многие лидеры сопровождали нас в президентский дворец, но сейчас все они уже скончались», — поделился долгожитель.

Семья, вероятно, самого старого человека на планете, насчитывает около 100 человек. Даже у его внуков есть свои внуки. Родственники Назира планируют подтвердить его статус с помощью документов. Проверка возраста мужчины будет осуществляться специальной группой. Если они найдут подтверждения его долголетия, он сможет получать особую медицинскую помощь. Кроме того, его постараются зарегистрировать в мировых книгах рекордов.

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