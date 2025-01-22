В аэропорту Грозного задержали женщин с килограммовыми золотыми цепями на шее

В аэропорту Грозного задержали двух пассажирок с килограммовыми цепями из золота на шее. Женщины уверяли, что это личные украшения, но сотрудники таможни считают – это не ювелирные изделия.

Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники Чеченского таможенного поста при проверке заметили у пассажирок мощные цепи. Изделия тянули головы женщин вниз.

При досмотре металлоискатель сработал в районе груди. Под одеждой у каждой пассажирки обнаружили килограммовую цепь из золота.

Таможенники уверены, что драгоценный металл 999-й пробы переплавили, чтобы вывезти в Турцию. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Ранее сообщалось о задержании актера Алексея Яничева в Москве. При себе у артиста нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в нем находились наркотики. Яничев рассказал, что приобрел запрещенные вещества в мае.