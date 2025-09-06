В администрации не сочли это серьезным нарушением: чиновница в Барнауле назвала людей тараканами

Скандал с участием администрации Ленинского района произошел в Барнауле, передает Telegram-канал Baza. Чиновница назвала местных жителей тараканами и избежала серьезного наказания, удалив пост.

Все началось с разгона торговцев на улице Попова, где они организовали стихийный рынок. Администрация совместно с полицией провела рейд и разогнала нарушителей. Однако на этом местные власти не остановились — одна из чиновниц опубликовала в статусе WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фото с акции и назвала людей тараканами, которые спасают свой хлам.

«Люди, в том числе старики, изображенные на фото, выходят торговать не из-за того, что сегодня „луна в стрельце“, а из-за безысходности и бедности!» — возмутились местные жители.

В администрации района поспешили объяснить случившееся. Там заявили, что фото было опубликовано в статусе WhatsApp*, а не публичным постом в соцсети, что якобы не является серьезное нарушение. Через какое-то время пост пропал.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сказал сменить работу чиновнику, испугавшемуся ехать в приграничье. По словам главы региона, данное поведение снижает уровень доверия к власти.