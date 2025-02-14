Уже не раз так поступала: безработную женщину арестовали за раздавленную булочку

Правоохранители в Японии задержали безработную женщину, на которую пожаловался владелец магазина. Он обвинил ее в порче имущества. Посетительница раздавила булочку, передает национальная газета The Mainichi.

По данным СМИ, женщина взяла в руки упаковку с булочками и раздавила одну из них пальцем. После она покинула маркет, не заплатив. Владелец точки бросился за посетительницей в погоню.

Мужчина задержал безработную японку, а затем передал ее стражам порядка. Они отвезли женщину в участок и обвинили по статье о порче имущества. Какое наказание грозит японке, пока не известно. Стоимость булочки составлять чуть больше доллара.

Ранее сообщалось, что безработная мать едва не утопила ребенка. Женщина захотела искупать малыша в ванне. Она оставила ребенка одного, а когда вернулась, то нашла его лежащим в воде.