Увел из-под огня: башкирский танксит потерял руку в бою, но спас экипаж машины

Российский военнослужащий из Башкирии отличился во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он потерял руку, но смог спасти экипаж танка от гибели, передает РИА Новости.

О героическом поступке российского бойца журналистам рассказал командир батальона полковник Александр Сопин. По его словам, экипаж боевой машины оказался контужен в результате атаки ВСУ. В этот момент должным образом себя проявил механик-водитель. Он увел танк метров на 400-500 из-под огня, несмотря на потерю руки.

Боец управлял техникой, пока не потерял сознание, заявил командир взвода. Сейчас военнослужащий находится в московском госпитале, где получает всю необходимую помощь.

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