Устроили голодовку: задержанные в РФ украинцы не хотят возвращаться на родину из-за страха попасть на фронт

В Воронеже задержали троих граждан Украины. В скором времени их планируют выдворить на родину, однако мужчины не хотят возвращаться домой. Они даже устроили голодовку в изоляторе временного содержания, чтобы добиться своего, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Украинцы попали в ИВС 5 февраля. Их задержали за незаконное нахождение на территории России. С начала весны мужчин должны будут депортировать. Чтобы этого не произошло, они организовали голодовку. Некоторые из граждан соседнего государства готовы даже не пить.

Все дело в том, что украинцы боятся оказаться на фронте после того, как окажутся на родине. В стране по-прежнему набирают мужчин для отправки на фронт. Задержанные в РФ мужчины считают, что лучше будут сидеть в ИВС, чем пойдут служить в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные пощадили раненого бойца ВСУ. Перед этим боец начал креститься.