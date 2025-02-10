Упали в один колодец: тигрица и кабан оказались в беде и стали друзьями

Необычный случай произошел в Индии. Люди спасли из колодца тигрицу и кабана, которые за время заключения там стали друзьями, передает The New Indian Express.

Животные оказались в беде, когда шла охота. Молодая тигрица преследовала кабана. На границе заповедника дикая свинья не заметила колодец с водой и провалилась в него. Туда же угодила хищница.

Вскоре о произошедшем узнали сотрудники заповедника. Они прибыли к колодцу и начали спасательную операцию. Специалисты спустили животным раскладушку, на которую они, забыв о вражде, взобрались. Затем спасатели спустили на дно клетку и заманили туда друзей по несчастью. После тигрицу с кабаном подняли и отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что российские охотники пытались поймать тигра, используя собаку как приманку. По их словам, животное было специально обучено для этого.