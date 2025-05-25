Унижение вместо шоу: детям из малоимущих семей вручили билеты с надписью «Бедолаге»

Скандальная ситуация с цирком из Санкт-Петербурга произошла в Чите. Администрация бродячих артистов выдала пригласительные местным детям с надписью «Бедолаге», передает Telegram-канал Mash.

Сотрудники социальной службы в Чите попросили у цирка билеты для несовершеннолетних из малообеспеченных семей. Всего — 17 штук. На деле они получили их гораздо меньше — 7.

Однако возмущение соцработников вызвало не это, а надпись «Бедолаге» на каждом пригласительном. Дарить детям такие билеты они посчитали унижением. Журналисты связались с директором цирка и выяснили, что заполнением форм занималась кассирша. Якобы она сделала эти надписи для знакомых, но перепутала билеты. За ошибку женщину уволили.

Ранее певица Глюкоза рассказала, что билеты на ее концерт в Петербурге раскупили за 3 минуты. Она выразила свое удивление в социальных сетях.