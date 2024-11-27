Уникальный случай: 26-летняя россиянка несколько лет проходила с паразитами в ноге

Жительница подмосковного Долгопрудного обратилась к медикам с редкой патологией. Медики диагностировали у 26-летней пациентки кисту с огромным паразитом в области бедра.

Как оказалось, девушка прожила с 15-сантиметровой кистой несколько лет, прежде чем обратиться за медицинской помощью.

Как пояснили в Минздраве Московской области, обычно паразит развивается в печени, однако в этом, уникальном, случае попал с кровотоком в конечность и начал развиваться.

По словам хирурга Сергея Лисина, локализацию эхинококка в бедре за свою 25-летнюю практику он встретил впервые.

«В ходе сложной двухчасовой операции мы осторожно отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. Когда новообразование было извлечено, его вскрыли и обнаружили хитиновые оболочки с множественными паразитарными кистами — типичные проявления эхинококка», — рассказал медик.

После операции пациентка прошла в стационаре противопаразитарную терапию. В настоящее время ее уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Свердловской области хирурги провели сложную операцию, чтобы спасти 41-летнего пациента, в печени которого поселился паразит. Медикам пришлось удалить часть органа, пораженную альвеококкозом.