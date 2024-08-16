Хирурги спасли жизнь россиянину с пораженной огромным паразитом печенью

В Свердловской области хирурги провели сложную операцию, чтобы спасти 41-летнего пациента, в печени которого поселился паразит. Медикам пришлось удалить часть органа, пораженную альвеококкозом.

Как отмечается в сообщении Свердловской областной клинической больницы №1, паразит поразил всю правую и часть левой доли печени, а также пророс в диафрагму и нижнюю полую вену.

В результате проведенной операции, которая продлилась более шести часов, хирурги удалили участок весом в три килограмма. Медикам удалось спасти жизнь пациенту, после реабилитации он вернется к обычному образу жизни.

«Иногда паразитарный очаг вырастает до гигантских размеров, оставаясь незамеченным, как, в принципе, и произошло в данном случае. Именно поэтому мы с коллегами всегда говорим, что хотя бы раз в год нужно делать УЗИ органов брюшной полости»,- сказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олег Орлов.

Как пояснили медики, заразиться альвеококкозом можно, не помыв руки после контакта с собакой, или съев немытую дикорастущую ягоду.

Ранее в Новосибирске врачи прооперировали пятилетнюю девочку с паразитическим червем в мозге. На момент поступления в медучреждение у юной пациентки была парализована рука и нога. Также девочка жаловалась на головные боли.