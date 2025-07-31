Умирал и воскресал 418 раз: как врачи спасли россиянина с остановками сердца
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В городе Верещагино 53-летний Ярослав пережил клиническую смерть 418 раз — и каждый раз воскресал. Невероятная история борьбы за жизнь началась в 2019 году, когда после обширного инфаркта у мужчины развилась опасная аритмия — желудочковая тахикардия. Подробности сообщает «КП-Пермь».
В марте 2025 года Ярославу установили кардиовертер-дефибриллятор — устройство, которое должно было следить за ритмом сердца и в критический момент «запускать» его электрическим разрядом. Однако в июле мужчину экстренно доставили в больницу: аппарат, рассчитанный на пять лет работы, полностью разрядился всего за четыре месяца.
«Каждый разряд был болезненным, иногда до потери сознания. Я не мог отойти от дома дальше 10 метров», — рассказал мужчина.
Как выяснилось, за это время дефибриллятор сработал 418 раз, зафиксировав 3,5 тысячи приступов аритмии. Состояние пациента было настолько тяжелым, что для его транспортировки в Пермь вызвали санавиацию.
«После проверки устройства в реанимации Верещагино было решено срочно перевезти пациента в Пермь», — сообщил Сергей Кучеренко, заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца Пермского кардиодиспансера.
На следующий день врачи заменили дефибриллятор и провели уникальную операцию — разрушение очагов аритмии высокочастотным током. Для этого из Новосибирска пригласили Виталия Шабанова, одного из лучших специалистов в этой области.
«В последний месяц у Ярослава было до 10 приступов в день, каждый из которых мог стать фатальным», — пояснил Шабанов.
Операция длилась пять часов. Врачи «выровняли» постинфарктный рубец на сердце, чтобы предотвратить новые приступы. Эффект проверили сразу — искусственно вызванная аритмия не дала ответа, что подтвердило успех.
Через день Ярослава перевели из реанимации в общую палату.
«После операции почувствовал облегчение. Понимаю, что адаптация будет долгой, но главное — я жив», — поделился мужчина, которого уже выписали.
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