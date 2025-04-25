Умерла 83-летняя женщина, которую ежедневно насиловал 47-летний сын

В Испании 47-летний мужчина почти ежедневно насиловал 83-летнюю мать. В итоге женщина скончалась, а насильника приговорили к 19 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ужасный случай произошел в испанском городе Чиклана-де-ла-Фронтера. По информации источника, мужчина превратил мать в узницу в собственном доме.

Об изнасилованиях стало известно весной 2023 года, когда сиделки женщины обнаружили пятна крови на ее белье. На теле жертвы находили синяки. Опекуны направляли жалобы о насилии в компанию, где работали.

В итоге семью навестили социальные службы. Женщина рассказала, что сын лег в постель и изнасиловал ее, это случалось почти каждый день.

Спустя семь месяцев после начала расследования женщина умерла. Ее показания не были приняты как доказательства в суде. Экспертиза показала, что мужчина осознавал свои действия. Показания дали соцработник, опекуны и судебно-медицинский эксперт.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 12-летняя девочка забеременела от 72-летнего прадедушки.