Укусил комар на отдыхе: из глаза россиянки достали живого червя

Врачи помогли жительнице Томска избавиться от живого червя в глазу. Он оказался в организме женщины из-за укуса комара. Насекомое являлось переносчиком личинки гельминта, передают «Вести-Томск».

Об этом случае журналистам рассказал специалист НИИ Микрохирургии Андрей Байтингер. По его словам, россиянка обратилась за помощью после безобидного укуса комара, который оказался на деле не таким уж безвредным.

В организм женщины попал гельминт. Он стал ползать внутри тела. Поймать его удалось у века. Извлекать паразита пришлось хирургическим путем.

«Хирургу удалось поймать червяка возле века и достать. Сегодня в институте микрохирургии была выполнена операция по удалению подкожного гельминта — самка Дипофелярии… червь был передан в инфекционную лабораторию», — рассказал Байтингер.

Ранее сообщалось, что россиянка чудом выжила после встречи с одной из самых опасных медуз в мире. Врачи боролись за жизнь туристки 8 часов.