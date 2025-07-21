Украину атаковала гигантская саранча

Массовое нашествие саранчи зафиксировано в южных регионах Украины. Об этом сообщает НТВ.

Крупные стаи саранчи были замечены в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областях страны. По данным местных жителей, опубликованным в социальных сетях, насекомые сначала появились в Запорожской области, а затем распространились на соседние территории.

Как сообщают украинские СМИ, подобного масштабного нашествия вредителей не наблюдалось уже много лет. Специалисты предполагают, что вспышка численности саранчи могла быть вызвана совокупностью факторов: аномально теплой зимой, способствовавшей выживанию популяции, недостаточной обработкой сельскохозяйственных земель.

Биолог, агроном Михаил Воробьев в беседе с 360.ru рассказал, что аграрии заранее должны готовиться к возможному нашествию саранчи.

«Здесь очень важно захватить ее на начальном этапе превращения обычной саранчи, обычного зеленого кузнечика в эту страшную банду, которая поедает все на своем пути», — высказался он.

Потом, по словам эксперта, саранча объединяется и начинает уничтожать все вокруг себя. Бороться с насекомыми можно только с помощью инсектицидов — ядохимикатов, убивающих насекомых.

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