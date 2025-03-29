Украинскую активистку дернули за волосы после просьбы выключить русскую музыку

На Западе Украины языковую активистку Лидию Фесенко дернули за копну волос после требования выключить русскую музыку. О случившемся блогер рассказала в социальных сетях.

Все произошло в городе Снятин Ивано-Франковской области. Во время обеда в ресторане Фесенко сделала замечание двум другим посетительницам, которые включили русскую музыку. Началась перепалка, девушки, не выдержав националистических претензий, проявили гражданскую позицию: начали сыпать оскорблениями в адрес Лидии, а после принялись обсуждать ее.

«Проходит минут 30 (в течение которых они активно нас обсуждают), дамы собираются уходить, и одна „героиня“ решает схватить меня за волосы и потянуть», — пожаловалась активистка.

Украинка пожаловалась, что местная русофобия «недостаточна». Теперь она угрожает полиции девушке, которая, как выяснилось, живет в Снятине.

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