Украинец отрубил себе пальцы в военкомате, чтобы избежать мобилизации

На Украине мужчина отрубил себе пальцы в территориальном центре комплектования (аналог военкомата – прим.). Украинец пошел на этот шаг, чтобы избежать медкомиссии.

О происшествии сообщает Lenta.Ru.

Издание пишет, что инцидент произошел в Белгород-Днестровском ТЦК, расположенном в Одесской области. Мужчина воспользовался пожарным топором и отрубил два пальца правой руки.

Известно, что до этого он был задержан. Мужчине 42 года. После случившегося его госпитализировали.

На Украине многие недовольны мобилизацией в стране. Мужчины пытаются скрыться от нее, нелегально пересекая границу или уезжая в другие государства.

Ранее сообщалось, что неизвестные отрезали палец пластическому хирургу. Инцидент произошел с врачом, который специализируется на ринопластике.