Власти Украины за два года потратили на исследование пингвинов более 23 миллионов долларов (2 млрд рублей).

Как пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», в 2023 году расходы составили 11,7 миллиона долларов, а в первом квартале 2024 года – еще 11,6 миллиона долларов.

При этом не уточняется, как именно были использованы указанные средства и цели научного труда.

Ранее украинские активисты пожаловались на резкое снижение пожертвований для ВСУ из-за усталости населения от вооруженного конфликта.

Мы также сообщали, что Роскомнадзор может изъять из общего доступа музыкальные композиции, которые исполняют поддерживающие Украину артисты. С такой инициативой в ведомство обратились общественники из правозащитной организации «Сорок сороков».