Уха из петуха, стерлядь и крабы: раскрыта стоимость обеда на ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ– 2025) стартует 18 июня. Шеф-повар Антон Грибанов рассказал, в какую сумму обойдется обед в новом двухэтажном ресторане на территории проведения мероприятия.

Как пишут Известия, съесть между сессиями закуску, суп, горячее, десерт и напиток можно будет за 6,5 тысячи рублей.

Кроме того, на форуме будет работать еще одно заведение с более изысканными блюдами. Цены там значительно выше. Так, например, желающие отведать тельное из краба должны будут раскошелиться на 6,8 тысячи рублей, уху из петуха можно будет попробовать за 2,3 тысячи рублей, а порция стерляди обойдется в 6,5 тысячи рублей. Также в меню есть и другие блюда старорусской кухни на любой вкус и кошелек.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Ксения Собчак стала одним из символов ПМЭФ. По мнению политолога Сергея Маркова, журналистка воплотила в себе гламурность и элитарность мероприятия.