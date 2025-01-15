Уехала из дома из-за унижений отца: певица весом почти 200 кг пришла худеть на ТВ

Певица Мария Дорошенко из Краснодара рассказала об издевательства отца из-за лишнего веса. 23-летняя девушка с весом 195 кг приехала похудеть на реалити-шоу. Об этом сообщает Kp.ru.

Жительница призналась, что не слышала от родителей слова поддержки, а только унижения и усмешки, поэтому покинула дом. Она жила в Москве, а в 17-летнем возрасте переехала на Кубань. Девушка смогла найти любовь и вышла замуж, но решила измениться внешне. При росте 170 сантиметров ее вес составляет почти 200 кг.

«Мы познакомились с мужем в июле 2023 года на концерте его друга, музыкального исполнителя Джаро. Живем душа в душу, я рада, что создала семью мечты сама. Не сомневаюсь в любви мужа, но все равно комплексую из-за своего тела», – рассказала она.

Мария ведет личный микроблог и работает менеджером в магазине. Но она мечтает стать певицей, а супруг является ее продюсером. Если девушка победит, то получит миллион рублей. Она хочет потратить деньги на творчество.

Ранее мы писали о том, что экс-солистка группы «Воровайки» поделилась историей участия в музыкальном шоу «Царица». Исполнительница хитов «Хоп, мусорок», «Рожа протокольная» и «Наколочки» рассказала о творчестве, своем громком уходе из коллектива и новой жизни.