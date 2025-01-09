«Мы всегда были про веселье»: экс-солистка «Вороваек» Ларионова рассказала о группе и новой жизни

Расскажите, как вы попали в группу «Воровайки», сколько вам было лет? Какое у вас было отношение к репертуару коллектива и жанру шансон?

Я попала в группу в 35 лет — продюсеры сами меня нашли и пригласили стать частью «Вороваек», услышав мой голос. Шансон был для меня неизведанной и неведомой стезей, но репертуар группы мне был знаком и интересен. У «Вороваек» много вокально сложных песен, которые мне захотелось исполнить, чтобы проверить свои возможности.

Как складывались отношения в группе? Говорят, что существовать в женском коллективе сложно, но возможно. Так ли это? Какие были проблемы? Были ли у вас ссоры?

Бывало всякое. Дело даже не в женском коллективе. Большую часть жизни мы находились друг с другом. Это сложно дается даже членам одной семьи и родным людям — представьте себе, каково было нам. Но мы все понимали и старались сработаться.

Вам самой близок жанр шансон? Или нравятся другие направления? Чувствовали ли вы себя комфортно, исполняя такие песни? Как относитесь к подобному жаргону?

Мне больше близки другие направления, но шансон однозначно занял значимое место в моей жизни. И не нужно путать шансон и блатной жаргон: «блатняк» – это не обязательный компонент шансона. Да, в песнях группы много блатных слов – мне приходилось спрашивать их значение у знакомых или гуглить. Все участницы группы относились к этому с юмором и пониманием.

У вас было много поклонников? Были ли опасные случаи, может, вас преследовали? Звали замуж? Дарили очень дорогие подарки? Что-то необычное случалось?

Их было, да и остается много – до сих пишут!

Звали замуж, но только в соцсетях. Однако большую часть своей работы в группе я состояла в зарегистрированных отношениях, поэтому проверить серьезность намерений не удалось (смеется). Преследований не было. Из необычного: меня находили люди из других городов – узнавали, где я праздную день рождения, например – и присылали подарки с цветами. И это я не говорю о тех вещах, которые дарили после концертов. Я все храню – это очень для меня ценно.

Группу «Воровайки» знают все. Скорее всего, корпоративов у вас было очень много. Расскажите, кто обычно звал вас выступать? Были ли неприятные или даже опасные случаи? Домогательства, угрозы? Что делать в таких ситуациях?

Во время моего участия в группе было больше концертов, нежели корпоративов. Но никаких эксцессов не было: заказчики были очень приятными людьми и всегда душевно к нам относились. Конечно, бывало и такое, что мы выступали для тех, кому не было известно творчество группы – но по мере выступления все неизбежно вливались и под конец даже подпевали (смеется).

Как вы относитесь к критике в адрес группы и жанра шансон? Некоторые говорят, что подобные песни слушают люди, которые не слушают Бетховена или Баха, даже говорят о дурном вкусе. Сталкивались с этим?

Я пришла в группу, которая уже существовала на тот момент более 15 лет – и популярность ее была очевидным фактом. Я не считаю, что слушать «Вороваек» – показатель дурновкусия. Мы всегда были про веселье и хорошее настроение. Да и знаю многих, кто с удовольствием слушает и Бетховена, и шансон.

Как вам объявили о том, что вы уволены из группы? Вам прямо назвали причину – «возраст» или была другая формулировка? Догадывались ли вы, что вам планируют сказать об уходе или это стало полной неожиданностью?

Нет, не догадывалась. Это было большой неожиданностью и шоком.

Вы следите за творчеством группы после ухода? Как считаете, почему сейчас о «Воровайках» почти ничего не слышно? Нет новых песен или их время ушло? Как можно было бы вернуть былую популярность?

Не слежу за их творчеством, но желаю группе всего самого наилучшего.

Мы видели сообщения в прессе, что однажды вы были в коме после похода в ресторан? Расскажите, как это было, что произошло и остались ли последствия? Как сейчас себя чувствуете?

В прессе очень много преувеличений. Я один раз отравилась на гастролях, от этого никто не застрахован, а в итоге дело раздули до невероятных масштабов. К счастью, все закончилось хорошо.