«Мы всегда были про веселье»: экс-солистка «Вороваек» Ларионова рассказала о группе и новой жизни
© Предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
10 января на телеканале «Пятница!» состоится финал вокального шоу «Царица», в котором героини из народа пробовали стать звездами большой сцены. До финала дошли четыре участницы: Виолета Комиссарова, Ирина Зинченко, Бегимай Турусбекова и Светлана Ларионова. Они споют на одной сцене со звездами российской эстрады — Ларисой Долиной, Наташей Королевой, Аленой Свиридовой и Региной Тодоренко. И только одна из них получит звание царицы и денежный приз – 1,5 млн рублей.
В преддверии завершения шоу сайт «Страсти» поговорил с одной из финалисток проекта и бывшей солисткой блат-поп группы «Воровайки» Светланой Ларионовой. Исполнительница хитов «Хоп, мусорок», «Рожа протокольная» и «Наколочки» рассказала о творчестве, своем громком уходе из коллектива и новой жизни.
Расскажите, как вы попали в группу «Воровайки», сколько вам было лет? Какое у вас было отношение к репертуару коллектива и жанру шансон?
Я попала в группу в 35 лет — продюсеры сами меня нашли и пригласили стать частью «Вороваек», услышав мой голос. Шансон был для меня неизведанной и неведомой стезей, но репертуар группы мне был знаком и интересен. У «Вороваек» много вокально сложных песен, которые мне захотелось исполнить, чтобы проверить свои возможности.
Как складывались отношения в группе? Говорят, что существовать в женском коллективе сложно, но возможно. Так ли это? Какие были проблемы? Были ли у вас ссоры?
Бывало всякое. Дело даже не в женском коллективе. Большую часть жизни мы находились друг с другом. Это сложно дается даже членам одной семьи и родным людям — представьте себе, каково было нам. Но мы все понимали и старались сработаться.
Вам самой близок жанр шансон? Или нравятся другие направления? Чувствовали ли вы себя комфортно, исполняя такие песни? Как относитесь к подобному жаргону?
Мне больше близки другие направления, но шансон однозначно занял значимое место в моей жизни. И не нужно путать шансон и блатной жаргон: «блатняк» – это не обязательный компонент шансона. Да, в песнях группы много блатных слов – мне приходилось спрашивать их значение у знакомых или гуглить. Все участницы группы относились к этому с юмором и пониманием.
У вас было много поклонников? Были ли опасные случаи, может, вас преследовали? Звали замуж? Дарили очень дорогие подарки? Что-то необычное случалось?
Их было, да и остается много – до сих пишут!
Звали замуж, но только в соцсетях. Однако большую часть своей работы в группе я состояла в зарегистрированных отношениях, поэтому проверить серьезность намерений не удалось (смеется). Преследований не было. Из необычного: меня находили люди из других городов – узнавали, где я праздную день рождения, например – и присылали подарки с цветами. И это я не говорю о тех вещах, которые дарили после концертов. Я все храню – это очень для меня ценно.
Группу «Воровайки» знают все. Скорее всего, корпоративов у вас было очень много. Расскажите, кто обычно звал вас выступать? Были ли неприятные или даже опасные случаи? Домогательства, угрозы? Что делать в таких ситуациях?
Во время моего участия в группе было больше концертов, нежели корпоративов. Но никаких эксцессов не было: заказчики были очень приятными людьми и всегда душевно к нам относились. Конечно, бывало и такое, что мы выступали для тех, кому не было известно творчество группы – но по мере выступления все неизбежно вливались и под конец даже подпевали (смеется).
Как вы относитесь к критике в адрес группы и жанра шансон? Некоторые говорят, что подобные песни слушают люди, которые не слушают Бетховена или Баха, даже говорят о дурном вкусе. Сталкивались с этим?
Я пришла в группу, которая уже существовала на тот момент более 15 лет – и популярность ее была очевидным фактом. Я не считаю, что слушать «Вороваек» – показатель дурновкусия. Мы всегда были про веселье и хорошее настроение. Да и знаю многих, кто с удовольствием слушает и Бетховена, и шансон.
Как вам объявили о том, что вы уволены из группы? Вам прямо назвали причину – «возраст» или была другая формулировка? Догадывались ли вы, что вам планируют сказать об уходе или это стало полной неожиданностью?
Нет, не догадывалась. Это было большой неожиданностью и шоком.
Вы следите за творчеством группы после ухода? Как считаете, почему сейчас о «Воровайках» почти ничего не слышно? Нет новых песен или их время ушло? Как можно было бы вернуть былую популярность?
Не слежу за их творчеством, но желаю группе всего самого наилучшего.
Мы видели сообщения в прессе, что однажды вы были в коме после похода в ресторан? Расскажите, как это было, что произошло и остались ли последствия? Как сейчас себя чувствуете?
В прессе очень много преувеличений. Я один раз отравилась на гастролях, от этого никто не застрахован, а в итоге дело раздули до невероятных масштабов. К счастью, все закончилось хорошо.
Для чего вы пришли на проект «Царица» и чего ждете от участия, победы? Какая у вас основная цель и ваши мечты уже после шоу?
Я пришла на проект за трансформацией, чтобы начать новую главу своей жизни. Я знала, что мне предстоит преодолеть свои психологические травмы, и что мне в этом помогут. Я очень благодарна «Царице» – я и представить себе не могла, насколько круто можно поменять жизнь и какие люди мне протянут руку помощи.
Во время шоу «Царица» вы исполнили песню «Такси» с Давидом Манукяном. Расскажите, какой в жизни Дава? Легко ли с ним работалось? Как складывалось ваше общение?
Дава мне очень понравился. Во-первых, он высокий (смеется). Во-вторых, был открыт к взаимодействию и всегда позитивен. Он меня поддержал – надеюсь, что я его тоже не подвела. Кто знает, может, мы запишем песню в будущем.
Были члены жюри, кто раскритиковал ваш дуэт. А как вы относитесь к критике? Обидно вам или это стимул расти и развиваться? Считаете, ваш дуэт состоялся или нет?
Наверное, у нас не хватило времени на репетиции – его было мало в силу занятости Давы. Но дуэт наш точно сложился!
Кто из судей, членов жюри вам больше всего нравится? Чье мнение наиболее ценно?
На Ларису Долину я с детства смотрю снизу вверх, с невероятным восхищением. А песни Алены Свиридовой знаю наизусть и всегда пою, чтобы поднять себе настроение.
Но я благодарна всем членам жюри и наставникам проекта. Это очень опытные люди, профессионалы с большой буквы. Мнение всех для меня невероятно ценно.
С кем из звезд хотели бы спеть дуэтом? И в каком жанре планируете развиваться, расскажите о планах? Кто из звезд является вашим кумиром, примером – из зарубежных и российских?
С Ларисой Долиной и Аленой Свиридовой!
А также с Сергеем Лазаревым, Димой Биланом, Александром Маршалом, Сергеем Пенкиным, Леонидом Агутиным и Владимиром Пресняковым. Это как минимум. Я в поиске своего жанра – уверена, жизнь мне подскажет!
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас значит страсть?
Страсть – это двигатель жизни. К делу, своему партнеру, да к чему угодно. Когда она есть, то живешь по полной программе. Я желаю всем наслаждаться жизнью и никогда не опускать руки! Говорю это как человек, который пережил очень тяжелый период, когда жизнь и не радовала, и не приносила удовольствия. Ищите свою страсть и любимое дело, не сдавайтесь – и все обязательно будет!