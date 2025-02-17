Ударом в лицо: киевские школьники показали в сценке, как отправили в нокаут военкома

Украинские школьники открыто издеваются над сотрудниками территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией в стран. Подростки разыграли на сцене то, как отбиваются от военкома с помощью кулаков.

Кадры сценки оказались в распоряжении Telegram-канала Политика Страны. На них видно, как ученики одной из киевских школ представили сценку на злободневную тему.

Постановка заканчивается тем, что перед публикой появляется сотрудник ТЦК. Затем один из учащихся бьет военкома по лицу, тот падает на пол, а после его уносят другие подростки.

Ранее сообщалось об одном случае на Украине, когда сотрудник территориальных центров комплектования едва не призвал ребенка. Это произошло в Одессе. Военкомы остановили машину, в которой, как они считали, сидел уклонист. Однако вместо него там был маленький мальчик.