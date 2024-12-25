Учившая зарабатывать деньги блогер обворовала ювелирный салон на 34 млн рублей

Жительница города Невьянска в Свердловской области, которая известна в социальных сетях как блогер, обучающий зарабатывать, обнесла ювелирный салон на несколько миллионов рублей. Об этом в беседе с URA.ru рассказала владелица магазина.

По словам Беловой, блогер работала в магазине продавщицей и регулярно проводила ревизии товара.

«В 2023 году бухгалтер сообщил мне, что в магазине большая недостача — не соответствовали три тысячи наименований. Мы начали проверку, отсмотрели камеры видеонаблюдения и были шокированы: она крала украшения», — поведала потерпевшая.

Хозяйка утверждает, что ее сотрудница прятала украденное под одеждой, в нижнем белье. Затем в туалете она перекладывала добычу в сумочку и шла сдавать в ломбард.

Общий ущерб, который был нанесен салону умеющей зарабатывать блогером, оценили в 34 млн рублей. Девушку признали виновной и назначили ей четыре года условно. Владелица, однако, с таким приговором не согласна и намерена его обжаловать.

Ранее мы писали о том, что свою линию ювелирных украшений намерена выпустить певица Бритни Спирс.