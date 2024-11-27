Учителям Нижнего Тагила подарят сертификаты на установку мемориальных памятников

В Нижнем Тагиле профсоюз образования города подарит учителям сертификаты на изготовление и установку надгробий. В мемориальной компании подтвердили, что были выпущены соответствующие сертификаты номиналом 5 тыс. рублей.

О подарке для учителей узнало ИА Регнум.

Источник сообщил, что помимо ежегодной материальной помощи от профсоюзов педагогам предложили сертификаты. Не все учителя поверили в такую инициативу, а некоторые шутили, что вместо путевок в санаторий «предложили более радикальные меры».

Преподаватель поделилась с изданием аудиозаписью разговора с компанией, выпустившей сертификаты. Для его получения учителям нужно обратиться в городской профсоюз и прийти с сертификатом в компанию.

Там рассказали: «Для кого будет изготовлен памятник, значения не имеет».

Ранее сообщалось, что в Сибири появился учитель-квадробер.