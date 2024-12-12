Ученики смогут попробовать себя в новой профессии: в уральских школах ввели курс по изучению госпабликов

В школах Свердловской области появился специальный курс для старшеклассников. Учеников будут знакомить с государственными пабликами в социальных сетях, передает Telegram-канал Кровавая барыня.

Курс для старшеклассников называется «Урок госдиджитал». Он будет проходить с 12 декабря по 31 мая. На занятиях ученикам покажут госпаблики, которые стали «новой и прогрессивной формой взаимодействия государства и общества».

Помимо теории, старшеклассников ждет практика. Школьники попробуют себя в новой профессии и в подготовке контента для социальных сетей. Например, сегодня они будут создавать материалы, посвященные Дню Конституции России.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о возвращении в школы оценок за поведение. Глава государства заявил, что она должна быть равноценна другим оценкам.