Учатся 6 тысяч человек: в самой большой школе Ростова-на-Дону произошла давка у гардероба

В самой большой школе Ростова-на-Дону произошла давка у гардероба. Образовательное учреждение рассчитано на 1340 учащихся, но там учатся как минимум 4 тысячи несовершеннолетних, а по некоторым данным – 6 тысяч.

По информации Telegram-канала Сапа, который приводит видео инцидента, в давке пострадали несколько школьников. Ученики говорят, что некоторые потеряли сознание, девочка разбила нос. Дети утверждают, будто учителя и охранник не помогали – малышей вытаскивали старшеклассники.

По факту случившегося начата проверка областной прокуратурой. Делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Мать учащейся школы рассказала 161.ru: «Творилось что-то жуткое».

Женщина ждала в коридоре дочь – говорит, что дети «снесли парту с охранником», а на замечания взрослых не реагировали. Мать школьницы утверждает, что «никому ничего не сломали и без сознания не было никого». Данную информацию женщина назвала враньем. По ее словам, через 15 минут ситуацию урегулировали охранник и учителя.

«На завтра уже схему посещения гардероба проработали», - успокоила она.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое школьник купил на маркетплейсе пневматический пистолет и выстрелил в одноклассницу.