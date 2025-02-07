Убившему студентку историку Олегу Соколову отказали в участии в СВО

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ, просился на СВО, но получал отказы из-за преклонного возраста. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Подробности приводит Газета.Ru.

Сейчас осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении Санкт-Петербурга, в колонии работает библиотекарем и не оставляет преподавательскую деятельность, насколько это возможно в тех условиях.

«С самого начала СВО он, желая искупить вину своей кровью, неоднократно подавал соответствующие ходатайства о желании заключить контракт с Министерством обороны России, однако в силу преклонного возраста получал отказы», – сообщил Почуев.

Соколов был задержан в 2019 году, когда пытался выбросить в Мойку человеческие останки. Они принадлежали студентке Анастасии Ещенко. Между студенткой и преподавателем были отношения, но во время конфликта Соколов застрелил девушку, потом расчленил тело и пошел выбрасывать в реку. Мужчину приговорили к 12,5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Соколов собрался жениться, будучи в колонии.