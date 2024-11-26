Убивала милиционеров: осужденная глава «банды амазонок» Инесса Тарвердиева шьет форму для МВД

Инесса Тарвердиева, убивавшая милиционеров, теперь шьет униформу для сотрудников МВД. Глава «банды амазонок» смирилась с наказанием и ведет себя спокойно, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тарвердиева пыталась смягчить приговор сроком в 25 лет. Для этого она была этапирована в ростовское СИЗО-1. Она была там единственной женщиной. Однако убедить суд изменить решение не удалось.

После этого Инессу перевезли в женскую колонию строгого режима в орловском поселке Шахово. Женщина, которая со своей ОПГ убила 30 человек, смерилась с участью. Она ведет себя спокойно и трудится в швейном цеху на благо правоохранительных органов. Если раньше глава «банды амазонок» убивала милиционеров, то теперь изготавливает сотрудникам форму.

Ранее адвокат заявил, что актер Михаил Ефремов может встретить Новый год в колонии. У него практически нет шансов выйти раньше на свободу.