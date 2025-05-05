Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку

В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку. Все это удалось провести без вреда для организма ребенка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

14-летняя девочка рассказала, что с помощью ложки пыталась достать кусок яблока, прилипший к горлу. Она случайно проглотила ложку. Ребенка направили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Специалисты сделали рентгенографию и провели операцию. С помощью видеоскопа они осмотрели пищевод и желудок пациентки.

«Ложка стояла в распорку: тонкой частью упиралась в стенку желудка, а широкой частью уходила в луковицу двенадцатиперстной кишки. Эндоскопической петлей мы извлекли ложку из луковицы двенадцатиперстной кишки, а после эндоскопическими щипцами по типу "крысиный зуб" протянули ее до глотки», – рассказала врач Дарья Степаненко.

Инородное тело извлекли с помощью зажима. На все действия потребовался почти час. Девочку выписали.

В пресс-службе Минздрава предупредили, что длительное нахождение металлического инородного тела в желудке опасно для здоровья.

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