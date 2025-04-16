У россиянина случился инсульт после новости, что полгода ему платили пенсию деньгами из банка приколов

В Стерлитамаке пожилая супружеская пара полгода получала пенсию деньгами из банка приколов. Фальшивые купюры давали вперемешку с настоящими, поэтому пенсионеры долгое время ничего не замечали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Внук россиян рассказал, что они копили деньги, поэтому особо не проверяли их подлинность. То, что несколько месяцев пенсионеры хранили билеты банка приколов, они узнали случайно, когда пришли платить за коммунальные услуги.

Отмечается, что за полгода паре выплатили 298 тысяч рублей. Из них 201 тысячу рублей фальшивыми купюрами.

Обманутые супруги обратились в полицию, однако расследование вскоре прекратили. Из-за всей этой ситуации у пенсионера случился инсульт. У него парализовало половину тела. Его состояние на данный момент не уточняется.

Ранее в Германии 73-летнюю пенсионерку заперли в супермаркете на ночь. Она не растерялась и устроила в магазине застолье.