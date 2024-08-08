У ребенка выросло больше 30 лишних зубов: потребовалась помощь хирургов

Во Владимирской области хирурги удалили ребенку кисту челюсти с 30 лишними зубами. Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, в практике встречаются такие случаи с 2-3 лишними зубами, но конкретный пример – очень редкий.

Сложную операцию провел челюстно-лицевой хирург Андрей Мухин. Он рассказал о том, что полиодонтия, или лишние зубные зачатки в челюсти встречается примерно у 6% населения. Часто, присутствие 2-3 лишних зубов в челюсти даже не заметно.

Лишние зубы могут вырастать в зубной линейке, или расти в сторону, наружную или внутреннюю. Они могут оставаться недоразвитыми и «прятаться» в десне, так и не прорезываясь на поверхность и мешая расти остальным.

Но в конкретном случае с мальчиков, у него оказалось 30 лишних зубов в нижней челюсти. Часть из них стала расти и встраиваться в зубной ряд.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Опухоль с лишними зубами была удалена. Ребенок полностью поправится.

Ранее мы писали о том, что школьница едва не лишилась всей кожи из-за приема лекарств. У девушки стал отмирать эпидермис, подняла температура и заболели слизистые глаз, а также губ. Врачи узнали, что произошло на самом деле.