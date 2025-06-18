У пропавшего 1,5 месяца назад депутата Клиросова нашли многомиллионные долги

У уральского депутата Сергея Клиросова, пропавшего полтора месяца назад, нашли многомиллионные долги. Его коллега заявил: никто не ожидал, что он потеряется.

Последний раз 54-летнего председателя думы Кувшинского городского округа видели на майских праздниках. После этого он испарился, хотя всегда был ответственным, а потому версию с прогулами исключили.

На сайте городского суда обнаружили дела, по которым пропавший выступал ответчиком. Судя по ним, Клиросов задолжал физлицу 3,6 млн рублей и еще почти 4 млн – трем банкам.

Коллега пропавшего сказал изданию «Абзац»: «Никто не ожидал, что такое вообще возможно, чтобы он потерялся. Подавали в МВД, запросы делали… Пришел ответ, что проводится мероприятие, связанное с этим случаем».

Напомним, Клиросов с 2021 года занимал пост спикера кувшинской думы.

Ранее сообщалось, что актер Игорь Петренко погасил долг по алиментам и выплатил бывшей супруге Екатерине Климовой около 10 млн.