«У нас дресс-код»: в отделение полиции в Тюмени не пустили девушку в платье

Одно из отделений полиции города Тюмени ввело «дресс-код» — правоохранители не пропустили в участок девушку в офисном платье. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, заявительница по имени Любовь пришла в полицию, чтобы восстановить документы находящегося в зоне проведения специальной военной операции брата. Однако на входе ее остановили, заявив, что ее внешний вид является недопустимым.

«Я была в обычном офисном платье, может быть, оно короче, чем их форма, но я и не сотрудник МВД. Я не в вечернем, оно без страз, без надписей. Обычное чёрное платье», — приводит канал слова девушки.

В областном управлении МВД сообщили, что уже начали проверку по данному инциденту.

«В ходе мониторинга была выявлена публикация о недопуске гражданки в административное задние органов внутренних дел. Назначено проведение проверки, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — сказано в официальном заявлении МВД.

Ранее мы писали о том, что нарушительницей дресс-кода на кинофестивале в Италии стала актриса Анджелина Джоли.